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Wohnungen in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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1 Zimmer
22
2 Zimmer
21
3 Zimmer
15
69 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/9
Apartments in der luxuriösen Starline Beach Residences Wohnanlage auf Siniya Island in Umm A…
$426,508
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Stockwerk 4/9
Luxus-Wohnung im Projekt AYA Beachfront Residences in Al Rawdah, im Emirat von Umm al Quwain…
$644,689
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 22/45
Aquamont ist eine Premium-Küstenimmobilie von Sobha Realty in der Innenstadt von Umm Al Quwa…
$302,832
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/9
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Starline Beach Residences auf der Insel Siniya …
$533,450
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Wohnung 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen am Strand in Umm Al Quwain mit 3-jährigem Zahlungsplan nach der Übergabe Diese exk…
$1,13M
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/9
1 BR Beachfront Leben in Siniya Island | Neben Casino Island | Dec 2030 FertigstellungDiese …
$392,053
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Bauherr
Sobha Realty
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 8/42
Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzep…
$1,17M
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 4/9
Luxuswohnung im Projekt AYA Beachfront Residences in Al Rawdah, im Emirat Umm al Quwain! Ers…
$302,933
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Penthouse 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 428 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöse Wohnungen am Strand mit 1 % monatlichen Raten in Umm Al Quwain Dieser erstklassige…
$2,37M
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Wohnung 1 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 12/25
Now — last moment when you can fix prices on the most favorable terms! Pre-sale is underway,…
$189,000
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 7/42
Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzep…
$302,850
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/9
Projekt: Coraline Beach ResidencesLage: Insel SiniaLieferdatum: 1-2028Coraline Beach Residen…
$554,434
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Studio in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 8/17
AMRA Phase 2: Küstengrundstück in Umm Al Quwain, Blue Carbon!AMRA Phase 2 ist die zweite Pha…
$215,112
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/9
Apartments im Bayfront Marina Residences Projekt auf Siniya Island! Gut ausgebaute Infrastru…
$361,445
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Wohnung in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 32 m²
🔰 Nur 5 STUDIOS LEFT: BEACHFRONT IN VAE ab $204.000Beschreibung:🏝️ EXCLUSIVE: Nur 5 FRONT-RO…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 202 m²
Stockwerk 4/9
Apartments im Bayfront Marina Residences Projekt auf der Insel Siniya! Gut ausgebaute Infras…
$1,66M
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen am Strand in Umm Al Quwain mit 3-jährigem Zahlungsplan nach der Übergabe Diese exk…
$548,981
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Wohnung 3 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 10/42
Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzep…
$404,050
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/9
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Yachtside Marina Residences auf der Insel Siniy…
$356,438
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Wohnung 3 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 7/41
Luxuriöse Wohnungen mit Meerblick in Umm Al Quwain mit 60/40-Zahlungsplan Das Projekt liegt …
$483,104
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Wohnung 3 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Etagenzahl 8
Luxuriöse Wohnungen am Strand mit 1 % monatlichen Raten in Umm Al Quwain Dieser erstklassige…
$478,628
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Wohnung in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Der Kauf einer Kapitalanlagewohnung in den VAE ist profitabel; stellen Sie jetzt Ihre Anfrag…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 4/9
Apartments im luxuriösen Florine Beach Residences Projekt im Umm Al Quwain Bereich! In der N…
$1,32M
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Wohnung 3 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/9
Apartments im luxuriösen Florine Beach Residences Projekt im Umm Al Quwain Bereich! In der N…
$496,764
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Studio 1 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 5/15
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$188,000
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 9
Erstaunliche Wohnung am Meer mit privater Terrasse, Marina-Promenade sowie kulturellen und F…
$328,659
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 132 m²
Etagenzahl 8
Luxuriöse Wohnungen am Strand mit 1 % monatlichen Raten in Umm Al Quwain Dieser erstklassige…
$931,822
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Erleben Sie die perfekte Harmonie von Eleganz, Wellness und Ruhe in den Amra Wellness Reside…
$435,680
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Wohnung 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 5/9
Atemberaubende Apartments im neuen Projekt Aquamarine Beach Residences! Am Meer! Premium-Sta…
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen am Strand in Umm Al Quwain mit 3-jährigem Zahlungsplan nach der Übergabe Diese exk…
$324,866
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Immobilienangaben in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

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