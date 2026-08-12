Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung
  5. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

;
Dubai
2632
Schardscha
7
Adschman
37
Abu Dhabi
854
Zeig mehr
89 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 245 m²
Madinat Jumeirah Living   Es bietet einzigartige und gemütliche Residenzen, umgeben von char…
$2,72M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
$663,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
$362,650
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
1-SPAL WOHNUNGEN DER OPUS-WOHNUNG IM LEBENSMITTELZENTRUMDas Opus   — Dies ist ein beeindruck…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 439 m²
Etagenzahl 2
Strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the very center of Dub…
$2,63M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3-SPALWOHNUNGEN MIT PAGANI-ZWISCHENZENTRUMEN IM LEBENSMITTELZENTRUMDas Projekt   DaVinci Tow…
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Azizi Riviera and nbsp; — This is a new large-scale residential complex on the shore of a gl…
$414,409
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 17
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the very center of…
$803,702
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
FERTIGSTELLUNGSDATUM: März 2027 ENTFERNUNG ZUM FLUGHAFEN: 0-50 km Die 3 wichtigsten Grün…
$156,368
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
$436,426
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
$314,385
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Berkeley Place   von   Ellington   ist ein elegantes 12 - -stöckiges Gebäude, das & nbsp umf…
$256,412
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Luxuriöse, von Mercedes-Benz inspirierte Residenzen in der Innenstadt von Dubai, Vereinigte …
$2,99M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 1
Sechs Sinne Die Palme   — Dies ist ein einzigartiges architektonisches Meisterwerk, das zum …
$5,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
$556,765
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 331 m²
3 -SPAL APARTMENTS THE OPUS RESIDENCES IN THE DUBAIS CENTERThe Opus   — This is an impressiv…
$3,79M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
Creek Palace   — new high-rise residential complex from   Emaar Properties   in the   Creek …
$751,428
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
A fully furnished studio apartment in the Westwood by Imtiaz project in al-Furjan. This prop…
$205,480
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Central Park   at   City Walk   — It is an ideal place for a healthy and active lifestyle, f…
$354,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
$680,983
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Stockwerk 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 16
Wohnsiedlung – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, Dubai, VAE (Vereinigte Arab…
$461,407
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne und luxuriöse Türme mit Blick auf den Business Bay Canal, Dubai Fertigstellungsda…
$625,472
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
Etagenzahl 2
DOS STAN APARTMENTS WITH 3 PAGANI IN THE FOOD CENTER The project and nbsp; DaVinci Tower   d…
$6,20M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
$310,881
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Vida Residences   developer and nbsp; Emaar Properties   is in the center of   Dubai Creek H…
$490,062
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
$499,124
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 264 m²
4 -SPAL APARTMENTS WITH PAGANI INTERICES IN THE FOOD CENTERThe project   DaVinci Tower   des…
$3,87M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
1 - SPALWOHNUNGEN W RESIDENZEN IM ZENTRUM DER LEBENSMITTELresidenzen und nbsp; – befindet si…
$454,000
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen