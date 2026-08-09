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Wohnungen in Deira, Vereinigte Arabische Emirate

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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Wohnung 8 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 6/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 9/18
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Stockwerk 4/8
Floarea Breeze – Inselästhetik, Designresidenzen und Privatsphäre in einem Premium-Projekt a…
$816,627
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 377 m²
Stockwerk 9/18
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$1,88M
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Wohnung 5 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 7/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/8
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 6/12
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 4/8
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$955,457
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/12
Maravea Residences ist eine Boutique-Wasserhaus auf Dubai Inseln von Enzo Developers.Maravea…
$680,558
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 8 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
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Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
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Fläche 128 m²
Stockwerk 2/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
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Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
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Fläche 131 m²
Stockwerk 7/12
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 78 m²
Stockwerk 6/11
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 9/18
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 4/8
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Wohnung 5 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
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Fläche 108 m²
Stockwerk 1/12
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
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Deira, Vereinigte Arabische Emirate
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Fläche 128 m²
Stockwerk 5/12
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 6/12
Apartments in der renommierten Wohnanlage Coastal Haven in der Region Dubai Inseln! Spektaku…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
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Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
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Fläche 130 m²
Stockwerk 5/12
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Stockwerk 6/11
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 9/18
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 343 m²
Stockwerk 4/8
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 239 m²
Stockwerk 8/12
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Stockwerk 6/12
241 WATERSIDE - Insel Privatsphäre, minimalistische Architektur und Resort-Lifestyle in Duba…
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