Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zonguldak
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Zonguldak, Türkei

Çaycuma
6
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
$3,93M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zonguldak, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen