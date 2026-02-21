Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Yildirim, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 4 026 m² in Yildirim, Türkei
Gewerbefläche 4 026 m²
Yildirim, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 4 026 m²
Etagenzahl 3
Hotel mit großzügigem Grundstück und Café in Bursa zu verkaufen Das Hotel befindet sich im S…
$3,42M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 248 m² in Cicek Caddesi, Türkei
Geschäft 248 m²
Cicek Caddesi, Türkei
Fläche 248 m²
$22,16M
Eine Anfrage stellen
