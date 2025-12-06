Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Südostanatolien, Türkei

Diyarbakir
54
Eğil
47
Sur
4
4 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
Villa 11 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
$21,09M
Villa 7 zimmer in Sur, Türkei
Villa 7 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$16,64M
Villa 6 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Etagenzahl 3
$24,11M
Villa 9 zimmer in Sur, Türkei
Villa 9 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
$33,19M
Immobilienangaben in Südostanatolien, Türkei

