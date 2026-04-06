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Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Serik, Türkei

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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
Möblierte 3-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung zu vermieten im Stadtteil Belek, Antalya Diese m…
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