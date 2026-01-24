Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Samsun
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Samsun, Türkei

Atakum
10
Kavak
5
İlkadım
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Alan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 10/18
Imperial Residence & HotelImperial ist eine neue prestigeträchtige Entwicklung – ein 5-Stern…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Samsun

1 Zimmer

Immobilienangaben in Samsun, Türkei

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen