Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muğla
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Terrasse

Mansions mit Terrasse in Mugla, Türkei

Bodrum
3
Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen