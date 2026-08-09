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Penthäuser am Meer in Mersin, Türkei

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Erdemli
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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 15
Schicke Wohnungen in einem großen Projekt in Tömük Mersin Mersin ist in den letzten Jahren e…
$87,539
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Penthouse 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 15
Schicke Wohnungen in einem großen Projekt in Tömük Mersin Mersin ist in den letzten Jahren e…
$125,550
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