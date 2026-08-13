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Gewerbeimmobilien in Marmaris, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 11 000 m² in Marmaris, Türkei
Gewerbefläche 11 000 m²
Marmaris, Türkei
Zimmer 30
Schlafräume 30
Fläche 11 000 m²
Etagenzahl 2
30-Zimmer-Hotel am Meer und investitionsbereit in Orhaniye zu verkaufen Orhaniye ist eine be…
$11,00M
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