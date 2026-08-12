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Mansions in Marmararegion, Türkei

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Herrenhaus 15 zimmer in Fatih, Türkei
Herrenhaus 15 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 15
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 850 m²
Etagenzahl 3
Historisches Herrenhaus in Fatih mit Meerblick restaurierbar für große Investitionen Die zum…
$2,05M
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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