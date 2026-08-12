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Business zum Verkauf in Marmararegion, Türkei

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Fertiges Geschäft in Kucukcekmece, Türkei
Fertiges Geschäft
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$463,510
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Investments with obtaining Turkish Citizenship! in Marmararegion, Türkei
Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Marmararegion, Türkei
Fläche 500 m²
Ein unvergleichliches Angebot auf dem türkischen Immobilienmarkt von unserem Unternehmen!Der…
$500,000
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