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Gewerbeimmobilien in Kuşadası, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Geschäft 78 m² in Kuşadası, Türkei
Geschäft 78 m²
Kuşadası, Türkei
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte in einer eleganten Nachbarschaft innerhalb eines Komplexes in Kuşadası Kuşadası li…
$251,162
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Gewerbefläche 6 000 m² in Kuşadası, Türkei
Gewerbefläche 6 000 m²
Kuşadası, Türkei
Zimmer 79
Schlafräume 79
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1/6
Hotel zum Verkauf in der Nähe des Strandes und des Meeres in Kuşadası, Türkei Kuşadası ist e…
$6,47M
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