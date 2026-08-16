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Wohnungen mit Swimmingpool in Konyaalti, Türkei

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penthäuser
33
mehrstöckige wohnungen
5
1 Zimmer
44
2 Zimmer
87
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16 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
$400,000
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/5
🏡2+1 Wohnung mit Möbeln und Panoramablick auf die Berge in HurmWir bieten zum Verkauf eine g…
$196,653
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5/9
Exklusives Premium-Apartment – ​​die perfekte Lösung zum Wohnen, Investieren und für die Erl…
$2,13M
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
🌿 Geräumige Wohnung 2+1 mit eigenem Garten in der renommierten Gegend von Unjaly, KonyaaltiW…
$500,664
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Raum, Gemütlichkeit und Lebensbereitschaft - Wohnung 1 + 1 in Sarysu, Antalya65 m2, mit Möbe…
$119,544
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/5
Ihr neues Zuhause im Herzen von Antalya: Gemütlichkeit und Stil in der Region LimanWillkomme…
$274,399
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
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Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
🌴 Wohnung in der renommierten Gegend von Liman (Konyaalti) nur 900 m vom Meer entfernt! 🌊Wir…
$151,422
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
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Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/5
🏡 🌿 ⛰️ ✨ 🔥 🔒 🌅 Светлая и у🏢 🏊 🛝 🌴 📍 🏖️ 600🛒 🚌 🌳 🍓 ✨
$198,557
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
🔑 Gemütliche Wohnungen 1 + 1 in Konyaalti - 1,5 km zum Meer, Blick auf den Park und Swimming…
$97,183
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
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Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Geräumige Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 65 m2 steht zum Verkauf in einer der beliebten …
$148,918
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Wohnung 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/5
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/6
Gemütliche 2+1-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Liman von Konyaalti zu verkaufen Diese 65 m² gro…
$169,496
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
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Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/5
Eine geräumige 2+1 Wohnung im prestigeträchtigen Stadtteil Liman von Antalya - nur 800 Meter…
$209,344
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/5
Ein Haus, in das du zurückkehren willst. Wohnung 2 + 1 in Konyaalti in der Nähe des Meeres.E…
$365,865
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/5
🏡 Großzügige 2+1-Zimmer-Wohnung in einer exklusiven Anlage in Konyaalti (Liman) Wir bieten …
$175,000
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
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Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
$130,506
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