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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Konyaalti, Türkei

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1 Zimmer
44
2 Zimmer
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45 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Projekt mit Swimmingpool und Parkplatz in Antalya Die Wohnungen befinden …
$702,140
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 7/9
Direkt neben der weltberühmten Konyaaltı Strand, dieses Apartment bietet volles Meer und Ber…
$362,963
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$280,439
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Projekt mit Swimmingpool und Parkplatz in Antalya Die Wohnungen befinden …
$460,382
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stilvolle Wohnung in Strandnähe in Konyaaltı Antalya Die Maisonette-Wohnung befindet sich im…
$320,416
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/5
🏡2+1 Wohnung mit Möbeln und Panoramablick auf die Berge in HurmWir bieten zum Verkauf eine g…
$196,653
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5/9
Exklusives Premium-Apartment – ​​die perfekte Lösung zum Wohnen, Investieren und für die Erl…
$2,13M
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$374,402
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$400,231
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Altinkum, einer der beliebtesten und gefragtesten …
$286,504
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$148,552
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$154,265
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
🌿 Geräumige Wohnung 2+1 mit eigenem Garten in der renommierten Gegend von Unjaly, KonyaaltiW…
$500,664
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Raum, Gemütlichkeit und Lebensbereitschaft - Wohnung 1 + 1 in Sarysu, Antalya65 m2, mit Möbe…
$119,544
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/5
Ihr neues Zuhause im Herzen von Antalya: Gemütlichkeit und Stil in der Region LimanWillkomme…
$274,399
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Wohnung 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 12/16
Die Wohnung befindet sich in Antalya, Konyaaltı Liman Nachbarschaft. Die Website, die aus ei…
$286,383
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
🌴 Wohnung in der renommierten Gegend von Liman (Konyaalti) nur 900 m vom Meer entfernt! 🌊Wir…
$151,422
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$190,352
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$277,782
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/5
🏡 🌿 ⛰️ ✨ 🔥 🔒 🌅 Светлая и у🏢 🏊 🛝 🌴 📍 🏖️ 600🛒 🚌 🌳 🍓 ✨
$198,557
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Das Penthouse befindet sich in Konyaaltı / Gürsu, einer der reizvollsten und prestigeträchti…
$403,734
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Erdgas in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Sarısu Konyaaltı Die Wo…
$275,304
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Projekt mit Swimmingpool und Parkplatz in Antalya Die Wohnungen befinden …
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
🔑 Gemütliche Wohnungen 1 + 1 in Konyaalti - 1,5 km zum Meer, Blick auf den Park und Swimming…
$97,183
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$331,957
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Wohnung 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/5
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
$400,000
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Penthouse-Wohnung an der Hauptstraße in Konyaaltı Liman Diese Maisonette-Wohnung m…
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 8
The apartment is located in one of the most elite and prestigious complexes in the Konyaalti…
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