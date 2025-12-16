Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kemalpaşa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kemalpaşa, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Cinilikoy Mahallesi, Türkei
Villa 5 zimmer
Cinilikoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 2
$21,24M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen