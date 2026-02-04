Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kayapınar
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Kayapınar, Türkei

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 8 m² in Kayapınar, Türkei
Gewerbefläche 8 m²
Kayapınar, Türkei
Fläche 8 m²
$336,71M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 355 m² in Kayapınar, Türkei
Geschäft 355 m²
Kayapınar, Türkei
Fläche 355 m²
$20,14M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 m² in Kayapınar, Türkei
Geschäft 1 m²
Kayapınar, Türkei
Fläche 1 m²
$34,85M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen