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Villen am Meer in Kaş, Türkei

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31 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool auf dem ersten Grundstück direkt am Meer in Kalkan, Ant…
$659,268
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer-Villen mit Meerblick in Kaş Kalkan Kalkan, Kaş ist die Grenzstadt zu den welt…
$798,870
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Investitionspotenzial in Kaş Die Halbinsel Çukurbağ ist eine der be…
$883,620
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan besticht durch seine r…
$4,05M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit unverbautem Meerblick auf der Halbinsel Kaş Kaş ist eine friedliche und …
$1,12M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick zum Verkauf mit flexiblem Zahlungsplan in Kalkan Kalkan, Heimat einer d…
$580,591
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Stockwerk 1/3
Villen in einem Sozialkomplex mit Meerblick in Antalya Kalkan Kalkan ist ein wunderschönes W…
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Meerblick und Innen- und Außenpools in Kaş Kalkan Die Gegend um Kalamar, eine…
$1,08M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Haus mit 5 Schlafzimmern, Meerblick und privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan ist ei…
$2,00M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Villa mit Meerblick und exklusiver Ausstattung in Kalkan, Kaş Kalkan liegt westlich von Anta…
$1,54M
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Villa 2 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 2 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
Villa mit 1 Schlafzimmer und privatem Pool am Meer in Kalkan, Kaş, zu verkaufen Die Villa be…
$390,038
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Villa 3 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 3 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Antalya, Kalkan Diese elegante Villa …
$659,268
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Prestigeträchtige Villa mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer auf der Halbinsel K…
$2,57M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick in einem preisgekrönten Projekt in Antalya Kaş Die Villen befinden sich…
$952,632
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Exklusive freistehende Villa mit Privatstrand in Kalkan Kaş Kalkan, eines der schönsten Urla…
$2,11M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Ultra-Luxusvilla mit eigenem Steg am Strand in Kaş Kalkan Kalkan ist ein charmanter Ferienor…
$6,08M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa am Meer mit privatem Pool auf der Halbinsel Kaş, Antalya Die Halbinsel Kaş, …
$3,76M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxuriöse Villa mit Meerblick und exklusiver Ausstattung in Kalkan, Antalya Kalkan liegt wes…
$1,33M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
4-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick und Pool in Kalkan, Antalya Kalkan liegt westlich von Ant…
$888,133
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Haus mit Meerblick als Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbinse…
$783,719
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Villa mit unverbautem Meerblick und Innen und Außenpool in Kalkan Kalkan liegt an der Westse…
$1,21M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Panoramablick auf das Meer in einzigartiger Lage auf der Halbinsel Kaş Çukurbağ Ka…
$1,12M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit Meerblick und privatem Pool auf einem 710 m² großen Grundstück in Kalkan…
$1,49M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Villa in Kalkan mit türkischem Bad, Sauna, drei Pools und eigenem Büro zu verkaufen Mit sein…
$1,69M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Panoramablick auf das Meer und Außen-Innenpools in der Nähe des Zentrums von Kalka…
$1,32M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Villa mit 3 Schlafzimmern und Investitionspotenzial in Kaş Die Halbinsel Çukurbağ …
$712,597
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Häuser mit Meerblick und hoher Einnahmegarantie in Kalkan Kaş Die Häuser mit Meerblick befin…
$1,68M
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