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Langfristige Miete von Villen in Kaş, Türkei

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Kalkan, Türkei
4-Zimmer-Villa
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Geräumige und helle freistehende Villa zur Miete in Kaş Kalkan Mavi Manzara liegt auf dem at…
$14,972
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