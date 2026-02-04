Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. İlkadım
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in İlkadım, Türkei

wohnungen
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in İlkadım, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İlkadım, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in İlkadım, Türkei
Wohnung 2 zimmer
İlkadım, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 550 m²
Stockwerk 4
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in İlkadım, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İlkadım, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/5
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen