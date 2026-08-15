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Villen in Foça, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Foça, Türkei
Villa 6 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende, geräumige Villa mit Parkplatz in İzmir Foça Dieses Projekt definiert das Konze…
$1,10M
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