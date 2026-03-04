Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Laden in Fethiye, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Geschäft 44 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 44 m²
Fethiye, Türkei
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Geschäft mit hohem Gewinnpotenzial in der belebtesten Gegend von Fethiye Çalış Çalış, eine d…
$316,834
Geschäft 100 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 100 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Geschäfte mit hohem Einkommenspotenzial und starker Kundschaft in Hisarönü, dem Herzen von Ö…
$324,995
