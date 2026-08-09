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Hotels in Fethiye, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
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Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
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