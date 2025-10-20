Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Erdemli
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Erdemli, Türkei

Bungalow 4 zimmer in Erdemli, Türkei
Bungalow 4 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Villen in Gehweite zum Meer in Mersin Ayaş Mersin ist eine der Städte, die sich für den Urla…
$610,278
