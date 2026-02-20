Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Didim
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Didim, Türkei

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Didim, Türkei
Ferienhaus 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 4 000 m²
Etagenzahl 5
LUXUSWOHNUNGEN IN DIDIM STRANDNÄHE UND MEERBLICK EXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERNES DESIGN P…
$266,095
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen