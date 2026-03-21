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Gewerbeimmobilien in Çeşme, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 807 m² in Çeşme, Türkei
Gewerbefläche 807 m²
Çeşme, Türkei
Zimmer 30
Schlafräume 30
Fläche 807 m²
Stockwerk 1/3
Boutique-Hotel mit stilvollem Design in Alaçatı, Çeşme, İzmir Çeşme, ein wichtiger Tourismus…
$9,19M
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