  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Çarşamba
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Çarşamba, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ulupinar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ulupinar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/15
Premium Wohnprojekt in MersinFläche: 16.000 m2Eine moderne Wohnanlage für komfortables Wohne…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Ulupinar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ulupinar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
BESCHREIBUNGProfitable Angebot vom EntwicklerWir präsentieren eine neue Wohnanlage im Zentru…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
