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Häuser in Boğazlıyan, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Ovakent, Türkei
Haus 5 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Elite-Villen und nbsp; KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, die türkische Staatsbürgerschaft zu e…
$3,38M
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