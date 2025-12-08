Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bağlar
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Bağlar, Türkei

Villa 4 zimmer in Bağlar, Türkei
Villa 4 zimmer
Bağlar, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 592 m²
$16,24M
Villa 6 zimmer in Bağlar, Türkei
Villa 6 zimmer
Bağlar, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 375 m²
$32,91M
