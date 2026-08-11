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Büroräumen in Atasehir, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 14
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Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
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Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 9
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