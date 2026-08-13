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Wohnimmobilien in Altintas, Türkei

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14
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
39 Hotelwohnungen und 88 Wohnapartments. Dieses Luxusprojekt, in Partnerschaft mit der inter…
$201,269
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des Luxuslebens im Herzen von Antalya mit unserer neuesten Entwi…
$210,147
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Wohnung in Altintas, Türkei
Wohnung
Altintas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Diese luxuriösen Wohnungen befinden sich in Antalyas aufstrebendem Investitionszentrum Altın…
$147,812
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Wohnung in Altintas, Türkei
Wohnung
Altintas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Erleben Sie Luxusleben in den außergewöhnlich gut gestalteten Apartments im renommierten Inv…
$160,313
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Entdecken Sie ein hochwertiges Investitionsprojekt in Altıntas, Antalya, das 39 Hotelapparte…
$200,525
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Investieren Sie in Luxushotelimmobilien in Altıntas, dem neuen Wohn- und Investitionszentrum…
$376,567
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Entdecken Sie ein hochwertiges Investitionsprojekt in Altıntas, Antalya, das 39 Hotelapartme…
$200,525
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Investieren Sie in Luxus mit unseren Hotelzimmer-Konzeptimmobilien in Altıntas, dem aufstreb…
$376,567
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
101 elegante Zimmer in drei Wohnblöcken und einem Hotelblock auf einem Grundstück von 13,961…
$377,964
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Wohnung 2 zimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Altintas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Altıntaş, Antalya, Türkei
$131,014
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Entdecken Sie ein hochwertiges Investitionsprojekt in Altıntas, Antalya, mit 39 Hotelapartme…
$199,409
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Wohnung in Altintas, Türkei
Wohnung
Altintas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Entdecken Sie die Gesamtheit der gut gestalteten Apartments in Altıntas, Aksu, einem der am …
$198,798
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altintas, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altintas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Investieren Sie in Luxus mit unseren Hotelzimmer-Konzept-Eigenschaften in Altıntas, Antalyas…
$380,082
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Wohnung in Altintas, Türkei
Wohnung
Altintas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Diese Wohnung befindet sich in einem vielversprechenden neuen Wohnzentrum im begehrten Stadt…
$211,811
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Wohnung in Altintas, Türkei
Wohnung
Altintas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Das stilvolle Anwesen befindet sich in Altintas, einem modernen und schnell wachsenden Gebie…
$203,573
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