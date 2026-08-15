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Villen mit Bergblick kaufen in Alanya, Türkei

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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten!Villa KI…
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
BEKTAŞ VILLA5, BEKTAŞ LOCATION. Es ist 124 km vom Flughafen ANTALYA und 44 km vom Flughafen …
$574,043
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In einem der begehrtesten Wohngebiete von Alanya gelegen, bietet diese luxuriöse Villa in Te…
$440,188
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Natur und Meerblick Haus mit privatem Pool in Alanya Kargıcak Alanya ist ein berühmtes Reise…
$398,325
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 3
Träumen Sie von einem eigenen Zuhause am Mittelmeer, wo jeder Tag mit atemberaubenden Ausbli…
$558,802
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Alanya Beste Villa 4 SCHLAFZIMMER 1 WOHNZIMMER 300 qm VILLA 1.320 qm GRUNDSTÜCKFLÄCHE 3 BA…
$787,894
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
SPECIAL AREA ON THE BEACH
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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$1,18M
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Villa in Alanya, Türkei
Villa
Alanya, Türkei
Fläche 434 m²
5 SCHLAFZIMMER 1 WOHNZIMMER 434 qm VILLA 470 qm GRUNDFLÄCHE 5 BADEZIMMER – WC TERRASSE …
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PARKPLATZ: JA (2) PRIVATER POOL: JA PRIVATER GARTEN: JA BBQ-BEREICH JA …
$977,108
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 472 m²
Etagenzahl 2
$160,158
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Villa 8 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 8 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
• Villa 7+2 • 7 Schlafzimmer • 2 Wohnzimmer • Villa 700 m2 • Fläche 1180 m2 • 5 Badezim…
$1,68M
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
KONAKLI / AlanyaFreistehende Villa vor Ort1 Morgen Land520 m2 Sitzung5 + 1freistehender Gart…
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 503 m²
ALANYA / KARGICAK 4 Bedrooms + 2 Living Rooms 4 en-suite bathrooms 6 washbasins Villa Us…
$726,089
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
on the sale of two -story   The villa is 2000 meters from the sea.   Our villa is compared …
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 983 m²
Etagenzahl 2
II – Kargicak, Alanya   II is a new unique villa complex located in Kargicak Alanya. …
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
Etagenzahl 3
Haus in Alanya Schätzen Sie Stille, Geräumigkeit und saubere Luft? Dieses Angebot ist für Si…
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Villa 9 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 9 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
ALANYA AVSALLAR 7+2 400 M2 VILLA 1000 m2 GARDEN has no neighbors completely deta…
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
• 3 SCHLAFZIMMER • 1 WOHNZIMMER • GESAMTFLÄCHE DER VILLA 220 qm. • GESAMTGRUNDSTÜCKSFLÄCH…
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
on the sale of two -story   Villa   3+1 in the Karghydzhak - Alania region. The villa is 2…
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Freistehende Villa mit Meer- und Bergblick in Kargicak, Alanya. Die zum Verkauf stehende Vil…
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
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Villa 5 zimmer in Incekum, Türkei
Villa 5 zimmer
Incekum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
İNCEKUM/ ALANYA ALARA VILLA 4+1 350 M2 VILLA GARDEN 1000 M2 WITH PRIVATE POOL …
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ALANYA/BEKTAŞ 3+1 250m2 COMPLETE RENOVATED DETACHED GARDEN FULL ALANYA VIEW
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
VILLA-INFORMATIONENEs wird 2 Villen in 1000 M2 Grundstück geben.Jede Villa hat 500 m2 Land u…
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Villa 5+1 5 Schlafzimmer 2 Wohnzimmer Villenfläche (m2): 680 Grundstücksfläche (m2): 1.1…
$2,08M
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Villa 8 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 8 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
ALANYA AVSALLAR6 Schlafzimmer2 Wohnzimmer6 Badezimmer365 m2 Villa752 m2 Gartenkomplette Möbe…
$780,771
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