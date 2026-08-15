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Häuser mit Swimmingpool in Alanya, Türkei

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23 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Moderne möblierte Villa Planung 3+1 mit einer Fläche von 160 m2, gebaut in…
$602,672
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Haus 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Haus 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Villa zum Verkauf in Alanya, Kargicak BezirkWir bieten zum Verkauf eine geräumige …
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
$759,734
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/20
Was Sie bekommen: Das exklusive 3+1 Duplex mit privatem Garten ist eine Kombination aus Komf…
$332,331
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 626 m²
Stockwerk 1
$1,50M
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 3
Träumen Sie von einem eigenen Zuhause am Mittelmeer, wo jeder Tag mit atemberaubenden Ausbli…
$558,802
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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English, Русский, Українська, Türkçe
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Geräumige Villa von 180 m2, möbliert und bereit zu l…
$478,178
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Haus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Haus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Villa 3 + 1 mit Möbeln und Geräten, mit eigenem Schwimmbad im Bereich von Kargic…
$410,410
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Immobilienagentur
Alanya-home
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Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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$1,18M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 2/4
Chic villas from a developer in the wonderful area of Alanya-Kargyjak,   that’s what we ask …
$345,945
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
We present to you a new design of luxury villas with increased comfort in the picturesque su…
$469,497
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Zimmer: 3+2Anzahl der Stockwerke: 3Badezimmer: 2.Balkon: 3Villa Fläche: 170 m2Möblierte Vill…
$458,143
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Villa 5 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Villa 5 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
$519,606
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Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT ZUM MEER. IN DER FERNE *VOLLSTÄNDIGER MEERBLICK 4+1 250m2 Dup…
$172,421
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Villa 4 zimmer in Keşefli, Türkei
Villa 4 zimmer
Keşefli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Spiegelvilla in einem Villenkomplex in der Nähe des Meeres, Bezirk De…
$182,737
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Haus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Haus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
We bring to your attention a separate -position Villa 3+1 with your own pool, located in the…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Stockwerk 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 268 m²
Etagenzahl 3
We pay attention to the perfect solution for a comfortable stay in one of the best districts…
$1,04M
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
18 hochwertige, modern gestaltete Villen mit privatem Pool & Parkplatz, App. 225 qm in brutt…
$834,714
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
GRUNDSTÜCK: 610 m2 Villa: Gesamt 593 m2 Netto 492 m2 ﻿﻿Smart-Home-System ﻿﻿4 Stockwer…
$1,96M
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