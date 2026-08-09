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Mansions am Meer in Ägäisregion, Türkei

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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 825 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Haus mit Meerblick neben dem Yalıkavak Yachthafen in Bodrum Dieses zum Verkauf st…
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Herrenhaus 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
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Freistehende Villen mit Meerblick, großzügigen Gärten und Pools in Bodrum Die Villen befinde…
$2,11M
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