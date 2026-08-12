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Häuser am See in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
34
Choeng Thale
755
Si Sunthon
246
Rawai
241
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5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten eine Villa im renommierten Resort-Bereich von Laguna / Bang Tao, innerhalb einer …
$4,17M
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Villa 4 zimmer in Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 684 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Luxusvilla mit Designer-Reparaturbereich von 684 qm. Die Villa befindet sich in …
$2,15M
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Villa 4 zimmer in Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 735 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine schöne Villa mit Designer-Reparaturbereich von 735 qm. Die Villa befindet s…
$1,69M
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Villa 5 zimmer in Kathu, Thailand
Villa 5 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Thailand
$707,655
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Villa 4 zimmer in Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 705 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla zum Verkauf mit Designer-Renovierungsfläche von 705 m2. Die Villa befindet sich i…
$2,08M
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Eigenschaftstypen in Provinz Phuket

villen
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

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