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Stadthäuser in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
42
Si Sunthon
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Rawai
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Thep Krasatti
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58 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten für den Kauf eines Stadthauses im renommierten Resort-Bereich von Bang Tao / Lagu…
$513,809
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Reihenhaus 2 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus 2 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Ist ein neues Villa- und Stadthaus-Projekt in der prestigeträchtigen Bang Tao Bereich, biete…
$274,000
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Reihenhaus 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Moderne Multi-Level Pool Villen in Layan, PhuketEine einzigartige Sammlung von zeitgenössisc…
$1,10M
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Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 541 m²
Etagenzahl 5
Mit nur 8 ultra-luxus-wohnungen am strand befindet sich diese prestigeträchtige entwicklung …
$3,97M
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Reihenhaus 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Neues Projekt! Pre-sale!Stilvolles zweistöckiges Stadthaus im Stadtteil Bang Tao. Dies ist e…
$277,705
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Сontemporary Wohnentwicklung in Phuket renommierten Laguna Bereich, bietet moderne private V…
$363,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Sakhu, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus im Norden von Phuket, in einer ruhigen grünen Gegend in der Nähe …
$190,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Das Projekt liegt im Süden der Insel Phuket, in der ruhigen Nachbarschaft von Rawai, umgeben…
$274,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Stadthaus in einem Gated Complex mit direktem Zugang zum…
$1,05M
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Reihenhaus 3 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkaufsstart - der beste Preis!Modernes Stadthaus in einem neuen Komplex von einem zuverläs…
$293,072
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Reihenhaus 3 zimmer in Thalang, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Neue Familienvillen und Stadthäuser von 158 bis 172 qm, in der Nähe von UWC Thailand, mit Pr…
$291,000
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$309,640
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Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Modernes zweistöckiges Stadthaus von 74 qm mit privatem Pool, voll möbliert und stilvoll. De…
$261,382
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Reihenhaus in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus
Si Sunthon, Thailand
Stilvolles zweistöckiges Stadthaus im Bezirk Bang Tao. Dies ist ein Format für diejenigen, d…
$275,219
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International real estate agency Habita
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Reihenhaus 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Modernes zweistöckiges Stadthaus von 74 m2 mit privatem Pool, voll möbliert und stilvoll. De…
$271,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Rawai, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Das Erdgeschoss überblickt den Park und ist nur wenige Meter vom Nai Harn Beach entfernt - z…
$337,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Das Projekt bietet moderne Architektur, private Schwimmbäder, flexible Layouts, Eigentumsrec…
$367,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Sakhu, Thailand
Reihenhaus 2 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
Boutique-Projekt von 18 Villen und Stadthäusern mit privaten Pools und Resort-Infrastruktur …
$321,000
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$521,830
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Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
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$321,300
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Reihenhaus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Ihre private Residenz mit einem Swimmingpool zum Preis einer Wohnung im Herzen von Phuket! D…
$367,688
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Reihenhaus 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Etagenzahl 3
Kahli Terraces ist eine exklusive Boutique mit nur 8 modernen dreistöckigen Residenzen in Ch…
$366,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 281 m²
Stockwerk 2/2
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für diejen…
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Reihenhaus 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$523,901
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
Stockwerk 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$297,070
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$340,113
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Reihenhaus 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Stockwerk 3/3
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Dieses Projekt i…
$325,390
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Stockwerk 3/3
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$303,305
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

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