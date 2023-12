Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €626,307

Kapitulation vor: 2023

Das Serene Condominium befindet sich zwischen den beiden beliebtesten Stränden von Phuket - Surin und Bang Tao. Dies ist einer der attraktivsten Orte in Phuket. Dieser Ort kann als der erfolgreichste der Insel bezeichnet werden. Von den Apartments aus genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer oder die Berge. Das Hauptkonzept dieser einzigartigen Eigentumswohnung – Umweltfreundlichkeit in allem. Dies ist eines der wenigen Projekte, deren Gebäude mit grünen Terrassen ausgestattet werden. Der Komplex wird vollständig in grünen Bäumen und einer Vielzahl tropischer Pflanzen ertrinken. Infrastruktur: – 3 Pools: 2 im Erdgeschoss, 1 im 8. Stock; Restaurant – im 8. Stock; Café – im Empfangsbereich; – Empfang rund um die Uhr; – Concierge-Service; – Fitnessstudio mit Meerblick; Spa-Center und Saunen –; – Sicherheit rund um die Uhr; Tiefgarage –; – kostenloser Shuttlebass zu Stränden und Geschäften; – Wäscheservice; – wi fi. Ort: Heute ist es das vielversprechendste Projekt in Phuket, da es sich im zentralen Teil der Insel befindet und von wo aus Sie leicht zu einem Strand oder Unterhaltungsort gelangen. – Entfernung zum Strand von Bangtao – 500 Meter; – Entfernung zum Surin Beach – 1,1 km; – Entfernung zu berühmten Strandclubs Catch Beach Club, Catch Junior, Xana Beach Club, Dream Beach Club – 500 Meter; – Die Entfernung zur Boat Avenue mit vielen Restaurants, Cafés, Schönheitssalons, Einkaufszentren und Geschäften – 10 Autominuten; – Entfernung zum neuen Blauen Baum – 15 Autominuten; – Entfernung zum internationalen Flughafen Utapao – 30 Autominuten. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!