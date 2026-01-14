Wohnkomplex Vibe Raro

Vibe Raro ist ein modernes Wohnprojekt in einer der beliebtesten Gegenden von Phuket, nur 300 Meter vom Strand entfernt. Komplex für komfortables Leben und Erholung am Meer mit entwickelter Infrastruktur und stabile Mietnachfrage.

Vibe Raro ist eine moderne Wohnanlage nur 300 Meter entfernt. Das Projekt umfasst ein Grundstück von 5,893 m2 und besteht aus vier Gebäuden mit 307 Wohnungen und einem Tiefgaragen für 198 Personen. Die Architektur und Layouts sind für ein komfortables Leben am Meer und Erholung das ganze Jahr über gedacht.

Nähe zum Meer: Karon Der Strand ist nur 7 Gehminuten entfernt. Zu Fuß erreichbar - ein Park, Markt, Cafés und Restaurants. In der Nähe gibt es internationale Schulen und ein Krankenhaus, das die Lage nicht nur für Erholung, sondern auch für dauerhafte Residenz bequem macht.

Apartments und Einrichtungen: Das Projekt präsentiert Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern mit einer Fläche von bis zu 72 m2. Alle Apartments zeichnen sich durch durch durchdachte Layouts, Panoramafenster und die Möglichkeit der vollständigen Einrichtung aus. Auf dem Gebiet - eine geräumige Lobby, Restaurant, Coworking, Fitnessraum, drei Schwimmbäder, Dach Erholungsbereiche, Gärten, ein Ort für Picknicks und Sicherheit rund um die Uhr.

Komfort und Nachfrage: Aufgrund seiner Lage in einem der beliebtesten Gegenden von Phuket ist der Komplex sowohl für den persönlichen Aufenthalt als auch für die kurzfristige oder langfristige Vermietung geeignet. Mehr als 25 Wohnungen wurden bereits gebucht - Nachfrage ist konsequent hoch.

Vibe Raro ist eine moderne Version des Lebens am Meer, wo Komfort, Stil und Komfort mit einer durchdachten Infrastruktur kombiniert werden. Eine tolle Wahl für diejenigen, die von der Wohnung in der Nähe von Karon Beach träumen.