Wohnkomplex Vibe Raro

Vibe Raro ist ein modernes Wohnprojekt in einer der beliebtesten Gegenden von Phuket, nur 300 Meter vom Strand entfernt. Komplex für komfortables Leben und Erholung am Meer mit entwickelter Infrastruktur und stabile Mietnachfrage.
Vibe Raro ist eine moderne Wohnanlage nur 300 Meter entfernt. Das Projekt umfasst ein Grundstück von 5,893 m2 und besteht aus vier Gebäuden mit 307 Wohnungen und einem Tiefgaragen für 198 Personen. Die Architektur und Layouts sind für ein komfortables Leben am Meer und Erholung das ganze Jahr über gedacht.
Vibe Raro ist eine moderne Version des Lebens am Meer, wo Komfort, Stil und Komfort mit einer durchdachten Infrastruktur kombiniert werden. Eine tolle Wahl für diejenigen, die von der Wohnung in der Nähe von Karon Beach träumen.