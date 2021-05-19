  1. Realting.com
  3. Wohnkomplex CAPRI RESIDENCE

Wohnkomplex CAPRI RESIDENCE

Provinz Phuket, Thailand
von
$178,615
;
9
ID: 33045
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

Русский Русский

Investition ist ein attraktives Objekt!
Moderne Wohnung mit garantiertem Mieteinkommen bis zu 11,5%!
Installation!
Strand, 850m!
CAPRI RESIDENCE Wohnanlage im Herzen des Insellebens, in einer der gefragtesten Orte auf der Insel.
Ausstattung: Lobby, Schwimmbad, Poolbar, Freizeitbereiche, Fitness, Kinderspielplatz, Parkplatz.
Ort:
Catch Beach Club, 850m
- Strand, 850m;
- Mall Porto de Phuket ,5 km ;
- Einkaufsstraße Boat Avenue, 3 km.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu
