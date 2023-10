New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand

Pa Tong, Thailand

von €113,421

Kapitulation vor: 2015

Der moderne tropische Komplex von Patong Bay Hill in Highb - pi Hill ist der Höhepunkt der Patong Bay, die für ihren atemberaubenden Blick auf die Andamanensee bekannt ist, Die Perle des Indischen Ozeans. Günstig im Tal gelegen, 5 Minuten vom Zentrum von Patong entfernt, umgeben von Natur, mit herrlichem Blick auf das Meer und die grünen Berge. Das Patong Bay Hill Resort besteht aus 17 Gebäuden mit 449 Apartments. Der Komplex wurde 2018 nach höchsten Standards gebaut. Diese Residenz bietet Anlegern die Möglichkeit, Immobilien in der prestigeträchtigsten und wertvollsten Gegend von Phuket mit privilegiertem Zugang zu erstklassigen Einrichtungen zu besitzen. Wir bieten eine luxuriöse Auswahl an Suiten mit 1 Schlafzimmer mit herrlichem Panoramablick auf die Stadt und das Meer. Der Komplex wurde in einem modernen Stil mit den besten modernen Möbeln erbaut und befindet sich in einem wunderschönen Landschaftsgarten inmitten natürlicher tropischer Vegetation. Das Patong Bay Hill Resort ist ein idealer Ort für Privatsphäre mit allem modernen Komfort und Fünf-Sterne-Service in unmittelbarer Nähe des beliebten Touristenzentrums von Phuket, Patong Beach. DETTAKET Objekttyp: Residenz mit Blick auf das Meer und den Garten Bodengröße ( qm ): 93 512 Quadratmeter. /Design: Studie von 60m2 bis 94 m2, 1 Schlafzimmer Gesamteinheiten: 449 Enddatum: 2015 abgeschlossen Eigentum: Sichere Vermietung mit Rentabilitätsgarantie 7% NET für 15 Jahre Stil: Tropisch / Modern Küche: Offene Planungsküche Wohnzimmer: offenes Wohnzimmer Pool: Gemeinschaftspool Balkon: Zugang zum Pool und zum persönlichen Whirlpool Garten: Landschaftsgarten Blick: Meer / Berge Entfernung zur Stadt: 800 Meter zur Stadt, 1 km zum Strand