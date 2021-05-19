  1. Realting.com
  2. Thailand
  Wohnkomplex Dandara

Wohnkomplex Dandara

Provinz Phuket, Thailand
von
$84,268
;
11
ID: 27382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Eine attraktive Investitionsmöglichkeit! Ausbeute: von 6% pro Jahr!
Installationen verfügbar!
Volle Ausstattung! Haushaltsgeräte!

Dandara Layan ist ein Apartment in Phuket mit einem Ertrag von 6% pro Jahr und einem einzigartigen Ökosystem 1 km vom Strand Layan entfernt!

Ausstattung: Wasserkörper mit einer Gesamtfläche von ~ 2700 m2, Swimmingpools, Grünflächen, Sport- und Spielplätze, Fitness-Club, Spa, Minigolf, Kinderclub, Coworking, Geschäfte, Cafés und Restaurants, Parkplatz, Aufzüge, Sicherheit, Reception-Ditributoren.

Ort:
- Bezirk Bang Tao im Nordwesten von Phuket, 1 km vom Strand Layan;
In der Nähe: Laguna Phuket, Golfplätze, Restaurants und Strandresort-Infrastruktur;
- nach Phuket Flughafen - ca. 30 Minuten mit dem Auto.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
