Wohnkomplex Dandara

Eine attraktive Investitionsmöglichkeit! Ausbeute: von 6% pro Jahr!
Installationen verfügbar!
Volle Ausstattung! Haushaltsgeräte!
Dandara Layan ist ein Apartment in Phuket mit einem Ertrag von 6% pro Jahr und einem einzigartigen Ökosystem 1 km vom Strand Layan entfernt!
Ausstattung: Wasserkörper mit einer Gesamtfläche von ~ 2700 m2, Swimmingpools, Grünflächen, Sport- und Spielplätze, Fitness-Club, Spa, Minigolf, Kinderclub, Coworking, Geschäfte, Cafés und Restaurants, Parkplatz, Aufzüge, Sicherheit, Reception-Ditributoren.
Ort:
- Bezirk Bang Tao im Nordwesten von Phuket, 1 km vom Strand Layan;
In der Nähe: Laguna Phuket, Golfplätze, Restaurants und Strandresort-Infrastruktur;
- nach Phuket Flughafen - ca. 30 Minuten mit dem Auto.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.