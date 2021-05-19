Wohnkomplex Dandara

Eine attraktive Investitionsmöglichkeit! Ausbeute: von 6% pro Jahr!

Installationen verfügbar!

Volle Ausstattung! Haushaltsgeräte!

Dandara Layan ist ein Apartment in Phuket mit einem Ertrag von 6% pro Jahr und einem einzigartigen Ökosystem 1 km vom Strand Layan entfernt!

Ausstattung: Wasserkörper mit einer Gesamtfläche von ~ 2700 m2, Swimmingpools, Grünflächen, Sport- und Spielplätze, Fitness-Club, Spa, Minigolf, Kinderclub, Coworking, Geschäfte, Cafés und Restaurants, Parkplatz, Aufzüge, Sicherheit, Reception-Ditributoren.

Ort:

- Bezirk Bang Tao im Nordwesten von Phuket, 1 km vom Strand Layan;

In der Nähe: Laguna Phuket, Golfplätze, Restaurants und Strandresort-Infrastruktur;

- nach Phuket Flughafen - ca. 30 Minuten mit dem Auto.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.