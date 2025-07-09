  1. Realting.com
Wohnkomplex Bang Tao Villas

Si Sunthon, Thailand
$620,000
4
ID: 25410
Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Si Sunthon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home-Features, Green Energy ausgestattet ist und durch kommerzielle Räume ergänzt wird, mit Restaurants, Erholungsgebieten, Unterhaltungs- und Veranstaltungsstätten.


Das Konzept des Komplexes ist für kurzes und langfristiges Wohnen konzipiert und die Rendite von Investitionen aus der Miete maximiert. Einzigartige Lösungen, um Platz durch Transformatormöbel, Ressourcenschonung und innovative Technologien zu optimieren, bieten ein hohes Maß an Komfort, sowie eine hohe Nachfrage bei Touristen, zusammen mit einem stabilen Cashflow für Investoren, was eine garantierte Rückkehr von 5% bedeutet.


Layouts von zweistöckigen Villen

  • 3-Zimmer-Villa - 431 m2 / Preis ab $620,500


Möbel und Geräte

  • Villa mit 3 Schlafzimmern - ab $41.000


Nach den Wünschen ist es möglich, eine individuelle Innenausführung zu schaffen.



Infrastruktur des Komplexes


Unternehmen HUB

  • Gewerbefläche
  • Amt
  • Bankzweig
  • Konferenzsaal
  • Co-working
  • Café


Gastronomische HUB

  • Restaurants
  • Kaffeehaus
  • Backwaren
  • Bar


Unterhaltung HUB

  • Tierzone
  • Familien- und Kinderclub
  • Außenräume
  • 9 Schwimmbäder


Wellness HUB

  • Gymnasium
  • Sauna
  • Yoga
  • SPANIEN


Das Bang Tao Gebiet auf Phuket Island in Thailand ist bekannt für seine schönen Strände, klares Wasser und luxuriöse Resorts. Es ist ein ruhiger Ort, ideal für einen erholsamen Urlaub weg von der Hektik und der Hektik. Bang Tao Der Strand ist einer der schönsten Strände der Insel, mit weißem Sand und den warmen Gewässern des Andaman Meeres. Das Gebiet beherbergt auch luxuriöse Resorts mit verschiedenen Dienstleistungen und Aktivitäten wie Spa-Behandlungen, High-End-Restaurants und Wasser-basierte Aktivitäten wie Tauchen und Schnorcheln. Bang Tao ist auch für seine grünen Wälder und malerischen Hügel bekannt, wodurch große Geh- und Fotomöglichkeiten geschaffen werden.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 431.0
Preis pro m², USD 1,439
Wohnungspreis, USD 620,000

Standort auf der Karte

Si Sunthon, Thailand

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
