Wohnkomplex Bang Tao Villas

Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home-Features, Green Energy ausgestattet ist und durch kommerzielle Räume ergänzt wird, mit Restaurants, Erholungsgebieten, Unterhaltungs- und Veranstaltungsstätten.



Das Konzept des Komplexes ist für kurzes und langfristiges Wohnen konzipiert und die Rendite von Investitionen aus der Miete maximiert. Einzigartige Lösungen, um Platz durch Transformatormöbel, Ressourcenschonung und innovative Technologien zu optimieren, bieten ein hohes Maß an Komfort, sowie eine hohe Nachfrage bei Touristen, zusammen mit einem stabilen Cashflow für Investoren, was eine garantierte Rückkehr von 5% bedeutet.



Layouts von zweistöckigen Villen

3-Zimmer-Villa - 431 m2 / Preis ab $620,500



Möbel und Geräte

Villa mit 3 Schlafzimmern - ab $41.000



Nach den Wünschen ist es möglich, eine individuelle Innenausführung zu schaffen.





Infrastruktur des Komplexes



Unternehmen HUB

Gewerbefläche

Amt

Bankzweig

Konferenzsaal

Co-working

Café



Gastronomische HUB

Restaurants

Kaffeehaus

Backwaren

Bar



Unterhaltung HUB

Tierzone

Familien- und Kinderclub

Außenräume

9 Schwimmbäder



Wellness HUB

Gymnasium

Sauna

Yoga

SPANIEN



Das Bang Tao Gebiet auf Phuket Island in Thailand ist bekannt für seine schönen Strände, klares Wasser und luxuriöse Resorts. Es ist ein ruhiger Ort, ideal für einen erholsamen Urlaub weg von der Hektik und der Hektik. Bang Tao Der Strand ist einer der schönsten Strände der Insel, mit weißem Sand und den warmen Gewässern des Andaman Meeres. Das Gebiet beherbergt auch luxuriöse Resorts mit verschiedenen Dienstleistungen und Aktivitäten wie Spa-Behandlungen, High-End-Restaurants und Wasser-basierte Aktivitäten wie Tauchen und Schnorcheln. Bang Tao ist auch für seine grünen Wälder und malerischen Hügel bekannt, wodurch große Geh- und Fotomöglichkeiten geschaffen werden.