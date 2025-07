Wohnkomplex Bluepoint Seaview Condo Phuket

Pattaya, Thailand

Der Komplex befindet sich in der Gegend von Pratumnak auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier und die berühmte Walking Street sind leicht zu erreichen, aber mit all dem ist Pratumnak ein Wohngebiet und hier…