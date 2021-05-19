Wohnkomplex New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Plast Property Management Company - über 30 Jahre Erfahrung.

Eine moderne Wohnanlage mit Eigentumswohnungen und Apartments im Zentrum von Phuket.

Der Komplex besteht aus drei Gebäuden von 8 Etagen, insgesamt 604 Wohnungen, Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf, von 30 m2 bis 53 m2.

Die Wohnanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Central Festival und Floresta Phuket Einkaufszentren, Headstart School und Siriroj International Hospital.

Abschlussdatum: 2025 abgeschlossen.

Infrastruktur:

Schwimmbäder

Gymnasium

Coworking

Sauna

Whirlpool

Yoga Studio

Parkplatz

Ladestationen

Garten- und Ruhebereich

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.