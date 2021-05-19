Wohnkomplex New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

  1. Realting.com
Kathu, Thailand
$100,000
ID: 27952
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 003139
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Kathu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Plast Property Management Company - über 30 Jahre Erfahrung.

Eine moderne Wohnanlage mit Eigentumswohnungen und Apartments im Zentrum von Phuket.

Der Komplex besteht aus drei Gebäuden von 8 Etagen, insgesamt 604 Wohnungen, Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf, von 30 m2 bis 53 m2.

Die Wohnanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Central Festival und Floresta Phuket Einkaufszentren, Headstart School und Siriroj International Hospital.

Abschlussdatum: 2025 abgeschlossen.

Infrastruktur:

  • Schwimmbäder
  • Gymnasium
  • Coworking
  • Sauna
  • Whirlpool
  • Yoga Studio
  • Parkplatz
  • Ladestationen
  • Garten- und Ruhebereich

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Kathu, Thailand

