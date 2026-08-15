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Studio in Pattaya, Thailand
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/8
Residenzen in der Nähe von Wongamat Beach - Resort-Leben in North Pattaya!Ein neues Niedrigh…
$70,120
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/8
Ein ruhiges Leben in Nord Pattaya!Ein neues Niedrighausprojekt in der Region Wongamat ist ei…
$107,758
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/8
Das Leben am Meer in Nord Pattaya ist ein neues Resort-Projekt in Wongamat!Stellen Sie sich …
$111,111
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Premium-Komplex an der ersten Küste in Bang Amphur!Die Panora Estuaria ist eine vorgefertigt…
$233,672
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Residenzen mit Unterkunft nach 50% Zahlung!Ein seltenes Angebot für diejenigen, die eine Imm…
$233,812
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Die erste Küste von Pattaya mit der Möglichkeit, sich jetzt niederzulassen!Fertige Immobilie…
$257,380
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
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Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 33
Luxus Premium-Wohnung im Herzen von Pattaya! Eine tolle Investitionsmöglichkeit!Die Riviera …
$113,565
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Immobilien am Meer in der prestigeträchtigen Gegend von Pattaya mit Raten bis 2030!Der Kauf …
$104,081
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 4/8
Resort Residenz mit Hotel-Ebene Infrastruktur in Jomtien!Das Projekt richtet sich an Käufer,…
$160,114
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Nicht alle Projekte am Meer sind gleichermaßen interessant. Einige werden knapp, noch bevor …
$89,000
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
City Resort für das Leben am Meer und investieren in Pattaya!Dies ist nicht nur eine Wohnanl…
$94,986
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 4/8
Die Immobilie in der Nähe von Wongamat Beach ist ein Resort-Projekt in North Pattaya!Residen…
$167,320
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Ein modernes Projekt mit einer großen Wellness-Infrastruktur!Heute wählen Käufer nicht nur e…
$95,122
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/8
North Pattaya am Meer ist ein Resort-Projekt in der Region Wongamat!In der Gegend von Wongam…
$102,598
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 39 m²
Stockwerk 4/8
Wongamat – Leben am Meer in einem ruhigen Teil von Pattaya!Es gibt Bereiche, in denen Immobi…
$108,045
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Investment-Apartment mit Resort-Infrastruktur bei Jomtien!Ein modernes Wohnprojekt in Pattay…
$89,021
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 4/8
Das neue Immobilienformat in Pattaya: ein Resort, in dem Sie jeden Tag leben möchten!Moderne…
$160,535
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/8
Eine neue Generation Resort Residenz in der Nähe von Jomtien Beach!Embassy World ist eine gr…
$62,230
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Erschwingliche Immobilien in Pratamnak - Zuweisung vom Eigentümer an DREAM!Suchen Sie die er…
$50,015
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Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Großes Resort-Projekt mit Wohnungen zum Ausruhen und Mieten!Embassy World ist eine moderne W…
$103,994
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Fläche 52 m²
Stockwerk 4/8
Apartments in All-in-One Resort in der Nähe des Meeres!Das Projekt ist für diejenigen, die v…
$148,169
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Pattaya, Thailand
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/8
Fünf Minuten zum Wongamat Beach!Nord Pattaya ist seit langem die Wahl derjenigen, die am Mee…
$112,333
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Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Weiterverkauf vom Eigentümer in einem Premium-Projekt auf Jomtien - Foreign Quota!Günstige R…
$98,251
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Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 9/67
Wiederverkauf vom Eigentümer in einem der größten Projekte in Pattaya!2-Zimmer-Wohnung von 4…
$154,592
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Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Leben im Format eines Resorts in einer der beliebtesten Gegenden von Pattaya!Embassy World i…
$85,864
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Wohnung 1 zimmer in Bang Sare, Thailand
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Bang Sare, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3/8
Möblierte Wohnung mit Meerblick in THE BREEZE BEACHSIDE!Zuweisung vom Eigentümer!Fertige Woh…
$73,204
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 4/8
Eine moderne Residenz für diejenigen, die Komfort am Meer wählen!Embassy World ist ein Wohnp…
$166,059
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Studio in DREAM in Pratamnak zu einem attraktiven Preis!Zuweisung vom Eigentümer!Eine großar…
$50,015
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Studio in Pattaya, Thailand
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Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Der Wohnort in der Nähe von Wongamat Beach ist ein neues Projekt im ruhigen Teil von North P…
$72,934
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Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/8
Stellen Sie sich vor, das Meer ist nur fünf Minuten von Ihrem Zuhause entfernt. ...Am Morgen…
$85,820
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