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Stadthäuser in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
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Nong Prue
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48 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus mit Pool im modernen Stil - Typ C mit einem komfortablen und ergono…
$259,286
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
Stadthaus nach Renovierung in der Nähe Theprasit Nachtmarkt, Pattaya Zum Verkauf zweistöckig…
$149,434
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Reihenhaus in Ban Na Chom Thian, Thailand
Reihenhaus
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Townhouse for Sale Huay Yai Pattaya Fully Furnished Move-in Ready A modern townhouse for sal…
$90,871
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Townhouse for Sale Nong Prue East Pattaya | 2-Bedroom Fully Furnished Home Near Motorway Thi…
$63,519
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2 Storey Corner Townhome for sale in East Pattaya Located in East Pattaya, this two storey c…
$86,407
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Stockwerk 5/5
Stadthaus Pratumnak soi 5
$756,066
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Na Chom Thian, Thailand
Reihenhaus
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse 2 Bedroom for Sale in Khao Noi East Pattaya This spacious townhouse offers the fee…
$98,795
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Modern 2-Bedroom, 2-Bathroom House for Rent in Khao Noi, Pattaya – Fully Furnished and Move-…
$836
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Storey Townhouse for Sale Wongamat North Pattaya This 3-storey townhouse for sale in Wonga…
$212,743
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse for Sale Khao Noi East Pattaya 3 Bedroom Corner Unit Fully Furnished This townhous…
$90,871
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse for Sale East Pattaya Fully Furnished Townhouse for sale in East Pattaya offers a …
$72,636
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Reihenhaus in Pong, Thailand
Reihenhaus
Pong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2-Bedroom Townhouse for Sale in Mabprachan – New Build, Great Value This brand-new 2-bedroo…
$61,321
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Townhouse 3 Bedrooms for Sale in Huay Yai This three-storey townhouse provides a practical l…
$232,276
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
2 Storey Townhouse 2 Bedroom East Pattaya This newly renovated 2 storey townhouse is located…
$46,146
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Modern Townhouse Living in East Pattaya This 2-storey townhouse for sale in Noen Plub Wan, E…
$87,832
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Spacious 4 Bedroom Townhouse for sale in Thepprasit Pattaya This spacious townhouse for sale…
$210,597
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Reihenhaus in Laem Chabang, Thailand
Reihenhaus
Laem Chabang, Thailand
Gemütliches Stadthaus - komplett von IKEA eingerichtet, kostenlose Registrierung, erstes Jah…
$71,059
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International real estate agency Habita
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Reihenhaus in Khao Chi Chan, Thailand
Reihenhaus
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus mit Pool in der Anlage Palm Grove befindet sich in der Gegend von Na J…
$399,826
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse 4 Bedroom for Sale in East Pattaya This 4-bedroom, 2-bathroom townhouse offers 110…
$108,086
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Reihenhaus in Bang Lamung, Thailand
Reihenhaus
Bang Lamung, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Townhouse for Sale East Pattaya Near Nong Ket Yai Market Townhouse for sale in East Pattaya …
$42,245
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Reihenhaus in Bang Sare, Thailand
Reihenhaus
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Stadthaus im modernen Stil in der Gegend von Bang Saray ein paar Schritte von …
$404,673
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Renovated Corner Townhouse for Sale in North Pattaya – Fully Furnished and Move-In Ready Th…
$61,631
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2-Storey Townhouse for Sale in Siam Country Club Discover a charming 2-storey townhouse loca…
$89,504
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus mit Pool im modernen Stil - Typ C mit einem komfortablen und ergono…
$253,505
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse for Sale East Pattaya Fully Furnished Fully renovated townhouse with complete furn…
$99,989
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Reihenhaus in ban nein thray, Thailand
Reihenhaus
ban nein thray, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
Modernes englisches Reihenhaus zum Verkauf in Huai Yai - Bristol Park Pattaya Angebot zum Ve…
$209,030
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Das LAKE ist ein modernes Ferienhausdorf, das auf einem riesigen Grundstück von 185.000 Quad…
$164,556
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Reihenhaus in Nong Pla Lai, Thailand
Reihenhaus
Nong Pla Lai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse for Sale East Pattaya Modern Family Home Townhouse for sale in East Pattaya offers…
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ban nein thray, Thailand
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Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2-Storey Townhome for Sale East Pattaya Fully Furnished Move-in Ready A modern 2-storey town…
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