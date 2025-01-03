  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuengirola
  4. Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Fuengirola, Spanien
von
$818,174
;
37
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27926
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Fuengirola

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola

Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sportzentren, Nachtclubs und Restaurants.

Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola befinden sich in einem Gebiet, das an Benalmadena grenzt. Außerdem sind die Wohnungen nur 15 Minuten vom Flughafen Malaga entfernt.

Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in einer Anlage mit Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Anlage bietet einzigartige Meerblick, da sie sich auf einem Hügel befindet. In der Anlage gibt es Gemeinschaftsgärten, einen Außenpool, einen Sportclub mit Schwimmbädern, Tennisplätzen und ein SPA mit beheizten Innenpools.

Die Wohnungen in der Anlage sind mit einem offenen Konzept gestaltet, das den Nutzen von Tageslicht maximiert.


AGP-00623

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$429,688
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$935,896
Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Malaga, Spanien
von
$1,40M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$818,174
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Wohnanlage Luz Resort
Finestrat, Spanien
von
$422,833
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Moderner Komplex LUZ – Balkon von Finestrat. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Fitnessraum und Möglichkeiten zum Trainieren, ohne den Komplex verlassen zu müssen. 18 exklusive Häuser mit Terrassen in der privilegierten Stadt Finestrat-Benidorm an der wunderschönen Costa…
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Mijas, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnnungen in einer natürlichen Lage in Mijas Malaga Dieser Komplex befindet sich in Mijas, im Stadtteil Cerrado del Águila in Mijas, einem eleganten Wohn- und Golfresort inmitten sanfter Hügel, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Das Herzstück ist ein wunderschön angelegt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$812,287
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen