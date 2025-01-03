Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola

Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmeerklima dazu bei, dass die Gegend ideal für Wohnzwecke ist.

Die Anlage befindet sich in einer vorteilhaften Lage mit kurzen Entfernungen zu den täglichen Bedürfnissen. Außerdem gibt es ein Einkaufszentrum in der Region mit einer Apotheke, einem Markt und einem Restaurant. Die Meerblick Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola sind 5 Minuten vom nächsten Strand und dem Bahnhof entfernt, der Malaga und Fuengirola verbindet. Die Wohnungen sind auch 10 Minuten vom Zentrum von Fuengirola, 20 Minuten vom Zentrum von Marbella und 15 Minuten Fahrt vom internationalen Flughafen Malaga entfernt.

Die Anlage verfügt über ein besonderes Design, das die Gemeinschaftsbereiche in die Vegetation integriert, um die Privatsphäre zu schützen. Die Gemeinschaftsbereiche in der Anlage umfassen ein Fitnessstudio, ein Businesscenter, einen Außenpool und ein Solarium. Die Bewohner können auch von Schwimmbädern, Tennisplätzen, einem SPA mit beheiztem Pool, einer Sauna, einem Whirlpool, einem Türkischen Bad und einem Sportclub mit Massageangeboten profitieren.

Es gibt verschiedene Arten von Wohnungen, je nach Anzahl der Zimmer. Die stilvoll gestalteten Wohnungen bieten vom großen Balkon aus einen herrlichen Meerblick. Die geräumigen und hellen Apartments sind mit Klimaanlage, elektrischer Fußbodenheizung in den Bädern, einem Smart-Home-System und voll ausgestatteten Küchen ausgestattet. Für die Bewohner stehen auch Concierge-Dienste zur Verfügung, einschließlich Wartung und Reparatur, Veranstaltungsorganisation, Innendesign, Vermietungsmanagement und Autovermietung. Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Parkplatz für 2 Autos und einen Keller. Darüber hinaus wird auch die Vorinstallation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge für die Wohnungen bereitgestellt.

AGP-00528