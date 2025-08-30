Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Los Cristianos, Spanien

Fertiges Geschäft in Arona, Spanien
Fertiges Geschäft
Arona, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer -1
Eine Tapas Bar in Las Americas. Die Bar ist mit allem ausgestattet, was für ein erfolgreiche…
$174,361
Fertiges Geschäft in Arona, Spanien
Fertiges Geschäft
Arona, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer -1
Exklusive Pool Bar, zum Verkauf in Los Cristianos. Diese wunderbare und seltene Gelegenheit …
$406,843
Fertiges Geschäft 300 m² in Arona, Spanien
Fertiges Geschäft 300 m²
Arona, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer -1
Fläche 300 m²
Leasehold Minimarkt mit 300 m2 Innenbereich wird in Los Cristianos mit einer Takeaway-Lizenz…
$69,745
Fertiges Geschäft 300 m² in Arona, Spanien
Fertiges Geschäft 300 m²
Arona, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer -1
Fläche 300 m²
Lupain Properties freuen sich, diese fantastische Geschäftsmöglichkeit eines bestehenden Res…
$416,657
Fertiges Geschäft 45 m² in Arona, Spanien
Fertiges Geschäft 45 m²
Arona, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer -1
Fläche 45 m²
Eine sehr beliebte, gemütliche, schön gepflegte Bar in bester Lage in Las Americas. Die Bar …
$203,422
Fertiges Geschäft in Arona, Spanien
Fertiges Geschäft
Arona, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer -1
Ein hochlaufendes Café im Herzen von Los Cristianos. Das Café ist mit allem ausgestattet, wa…
$69,745
